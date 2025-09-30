پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس شب شعری در فرهنگسرای اشراق شاهین شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانون بسیج هنرمندان شاهین شهرو میمه در آیین تجلیل از ۸ شاعر حوزه دفاع مقدس گفت: در این محفل فرهنگی که بهمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس و شهدای شهرستان شاهین شهر ومیمه برگزار شد، شاعران برجسته با قرائت اشعار خود به بازآفرینی رشادتها و دلاوریهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی پرداختند.
حامد فاضلی افزود: کانون بسیج هنرمندان بیش از ۵۰ شاعر دارد که از این میان ۸ نفر برتر انتخاب شدند.