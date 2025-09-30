به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانون بسیج هنرمندان شاهین شهرو میمه در آیین تجلیل از ۸ شاعر حوزه دفاع مقدس گفت: در این محفل فرهنگی که به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس و شهدای شهرستان شاهین شهر ومیمه برگزار شد، شاعران برجسته با قرائت اشعار خود به بازآفرینی رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی پرداختند.

حامد فاضلی افزود: کانون بسیج هنرمندان بیش از ۵۰ شاعر دارد که از این میان ۸ نفر برتر انتخاب شدند.