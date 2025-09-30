به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت از ابتدای سال جاری، پلیس با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از تحلیل‌های جرم‌شناسانه موفق به شناسایی و دستگیری ۲ متهم شد.

سرهنگ جعفر عباسعلی پور افزود: بر اساس بررسی‌های دقیق صحنه‌های سرقت، تحلیل جغرافیایی محل‌های وقوع جرم و اخذ اظهارات تخصصی از شکات، فرضیه‌ای مبنی بر ارتکاب این جرائم توسط ۲ مرد جوان حدوداً ۲۵ تا ۳۰ ساله مطرح شد، در ادامه، با راه‌اندازی گشت‌های شبانه تخصصی و انجام اقدامات فنی، هویت متهمان مشخص شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: تحقیقات نشان داد که این افراد دارای سوابق متعدد در زمینه فروش مواد مخدر و چاقوکشی بوده و از اردیبهشت‌ماه سال جاری با سپردن وثیقه از زندان به مرخصی آمده و سپس متواری شده بودند.

وی افزود: در عملیات جداگانه‌ای که توسط مأموران پلیس صورت گرفت، هر ۲ متهم در مخفیگاه‌هایشان شناسایی و دستگیر شدند، در بازرسی از محل، ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، چندین قبضه سلاح سرد و مقداری مواد مخدر از نوع هروئین کشف شد.

سرهنگ عباسعلی پور گفت: متهمان تاکنون به ۱۰ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرده‌اند و تحقیقات تکمیلی جهت بررسی سایر جرائم احتمالی در حال انجام است.