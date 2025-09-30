ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در حسینیه ثارالله خرم‌آباد برگزار شد.

سردار نعمت الله باقری با اشاره به حضور پرافتخار رزمندگان لرستان در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: اگر بخواهیم کتابی قطور درباره دلاوری‌های جنگ ۱۲ روزه بنویسیم، ظرفیت آن وجود دارد بخشی از این تاریخ در حال تدوین است، اما باید تلاش بیشتری در ثبت و مستندسازی به‌کار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت لرستان خطاب به پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: ما باید در برابر بزرگان دفاع مقدس بنشینیم و از خاطرات و تجربه‌های آنان بیاموزیم. نقش شما در شکل‌گیری مکتب جهادی و انقلابی بی‌بدیل است و این آیین‌ها فرصتی برای ادای بخشی از دین بزرگ ملت به شماست.سردار نعمت الله باقری با اشاره به حضور پرافتخار رزمندگان لرستان در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: اگر بخواهیم کتابی قطور درباره دلاوری‌های جنگ ۱۲ روزه بنویسیم، ظرفیت آن وجود دارد بخشی از این تاریخ در حال تدوین است، اما باید تلاش بیشتری در ثبت و مستندسازی به‌کار گرفت.

سردار باقری با اشاره به اشتراکات دو نبرد دفاع مقدس و جنگ اخیر، گفت: دشمنان ما در هر دو مقطع دچار برآورد غلط شدندآنان قدرت ایمان و توان بسیج ملت ایران را کوچک شمردند و تصور کردند با فشار، انسجام ملی فرو می‌ریزد؛ اما ملت ایران در برابر فشار، منسجم‌تر و مقاوم‌تر شد.

وی افزود: دشمنان از غرب و ناتو تا برخی کشور‌های منطقه و حتی بعضی قدرت‌های شرقی، سازماندهی شدند تا منافع خود را در تضعیف ایران دنبال کنند. این دشمنی سازمان‌یافته نشان داد که ما با یک طرح بلندمدت روبه‌رو هستیم، اما بارهبری مدبرانه مقام معظم رهبری نقشه‌های دشمنان نقش برآب شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) با تأکید بر نقش مردم در پیروزی‌ها گفت: عامل اصلی شکست دشمن، فقط تجهیزات نظامی نبود؛ بلکه حضور میلیون‌ها نفر از مردم، چه در قالب بسیج عمومی و چه نیرو‌های مردمی مقاومت، ستون پیروزی بود. دشمن تلاش کرد با تحریم‌های اقتصادی و جنگ رسانه‌ای، نارضایتی و بی‌اعتمادی ایجاد کند؛ اماموفق به این مهم نشد.

وی نسل جوان امروز را امتداد نسل جهاد دیروز دانست و افزود: جوانان امروز با ایمانی راسخ در میدان ایستاده‌اند وبا باور به حقانیت، بر اراده دشمن غلبه کرده و هر دو جنگ را به شکست کامل دشمن کشاندند.

سردار باقری با استناد به فرمایشات فرمانده معظم کل قوا، هشدار داد: نباید اجازه دهیم پرچم دشمن به‌دست عوامل نفوذی در این سرزمین برافراشته شود. دشمن همانند دفاع مقدس، تاکتیک نفوذ را کنار جنگ نظامی به کار گرفت، اما بصیرت پیشکسوتان مانع تحقق آن شد.