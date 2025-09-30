شرکت‌کنندگان در این مراسم با حمل تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهید سید حسن نصرالله، بر پایبندی به آرمان‌های مقاومت تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این راهپیمایی که به ابتکار سازمان دانشجویان امامیه پاکستان برگزار شد، با شعار «مرگ بر اسرائیل و آمریکا» همراه بود، فضای اسلام‌آباد را رنگ و بوی مقاومت بخشید.

مصاحبه امین شیرازی، رئیس دانشجویان امامیه:

در این راهپیمایی تاکید شد ملت پاکستان همواره در کنار رهبران جبهه مقاومت ایستاده و با توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله خواهند کرد.

در پایان این مراسم پرچم‌های آمریکا و اسرائیل جنایتکار به آتش کشیده شد.

این تجمع نه‌فقط مراسمی برای بزرگداشت شهدای مقاومت بلکه پیامی روشن به جهان مخابره کرد/ پیامی مبنی بر تداوم مقاومت در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.