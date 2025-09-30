به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مشهدی درویش دستار پدر شهید رستم دستار شب گذشته بر اثر کهولت سن و بیماری به فرزند شهیدش پیوست.

مختصری از زندگینامه و وصیت نامه شهید رستم دستار

آنچه از دريا به دريا ميرود از همانجا كه آمد آنجا ميرود اي مسلمانان همه مي دانيد كه بايد روزي رخت با همه سختيها و بايد رخت بربنديم و به دنياي آخرت سفر كنيم پس بهتر اين است كه در جواني كشته شويم زيرا در جواني بايد شيوة پيامبري را بياموزيم.

نام شهید : رستم

نام پدر : درویش

تاریخ تولد : ۱۳۴۲

محل تولد : بي بي زليخائي

محل شهادت : فکه

زیارتگاه : بي بي زليخائي