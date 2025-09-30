پدر شهید دستار فردا تشییع می شود
مراسم تشییع پیکر پدر شهید دستار ساعت ۱۶ عصر فردا چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در آرامستان شهر سوق به خاک سپرده میشود.
مختصری از زندگینامه و وصیت نامه شهید رستم دستار
آنچه از دريا به دريا ميرود از همانجا كه آمد آنجا ميرود اي مسلمانان همه مي دانيد كه بايد روزي رخت با همه سختيها و بايد رخت بربنديم و به دنياي آخرت سفر كنيم پس بهتر اين است كه در جواني كشته شويم زيرا در جواني بايد شيوة پيامبري را بياموزيم.
نام شهید : رستم
نام پدر : درویش
تاریخ تولد : ۱۳۴۲
محل تولد : بي بي زليخائي
محل شهادت : فکه
زیارتگاه : بي بي زليخائي