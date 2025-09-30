به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، حادثه مصدومیت کارگر ساختمانی که در ساختمانی سه طبقه در حال ساخت در بلوار سجاد محبوس شده بود به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد.

بلافاصله ۸ آتش نشان با ۳ دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه های شماره چهار و نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.

پس از حضور ماموران ایمنی در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد که کارگر ساختمانی، هنگام کار کردن درون ساختمان در حال احداث، دچار مصدومیت شده است.

پرسنل سازمان آتش نشانی مصدوم را با استفاده از نردبان ۳۲ متری از طبقه سوم به سطح زمین منتقل و آن را برای اعزام به مراکز درمانی منتقل کردند.