دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی برگفتمان سازی و قرارگاهی شدن فعالیتها در شورا تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در هشتصد و چهل و یکمین جلسه شورا گفت: بسیاری از مردم با نهادهای سیاستگذار فرهنگی و نقش آنان در پیشبرد فعالیتها آشنا نیستند ولازم است شورای فرهنگ عمومی و نقش آن در فعالیتهای فرهنگی کشور بیش از پیش معرفی شود.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت گفتمانسازی و فرهنگسازی در این زمینه افزود: در دو سال اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه جامعه قرار گرفته و شناخت عمومی از اهداف و فعالیتهای آن افزایش یافته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر اهمیت نقد مردمی از عملکرد شورا تأکید کرد و آن را عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف دانست.
وی حکمرانی علم و فرهنگ را محور اساسی فعالیتها عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته و مقالات و گفتوگوهای متعددی در اینباره انجام شده است.
خسروپناه با اشاره به چهلمین سالگرد تأسیس شورای فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان گفت: برای این مناسبت باید عنوانی شایسته انتخاب شود و شورا به صورت قرارگاه فرهنگی عمل کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: توجه به الگوی قرارگاه فرهنگی میتواند در تحقق اهداف این شورا نقشآفرین باشد. همچنین بهرهگیری از ظرفیت نهادهای نخبگانی فعال و گفتوگو با نخبگان میتواند دستاوردهای معرفتی و علمی ارزشمندی باخود به همراه داشته باشد.
وی همچنین بر لزوم انجام فعالیتهای ترویجی، تکریم پیشکسوتان و تقدیر از خادمان شورا در طول چهار دهه گذشته تأکید کرد.
در این جلسه، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هم با ارائه گزارشی از روند اجرای برش نقشه مهندسی فرهنگی استانها اعلام کرد: تاکنون از برش نقشه مهندسی فرهنگی ۲۳ استان رونمایی شده و برش استانهای آذربایجان غربی، سمنان، خراسان شمالی و اردبیل نیز آماده رونمایی است. همچنین برش استانهای اصفهان، کرمانشاه، گیلان و قم در حال تکمیل و آمادهسازی قرار دارد.
وی افزود: در برش نقشههای مهندسی فرهنگی استان، پنج نظام مسائل اساسی شناسایی شده و تمرکز اصلی بر آنها قرار گرفته است.
آشنا با اشاره به فراوانی و درصد مسائل مطرحشده در برشهای استانی گفت: موضوعاتی، چون سبک زندگی و خانواده، اقتصاد فرهنگ و گردشگری، آسیبهای اجتماعی، ضعف دینداری، حکمرانی فرهنگی، سواد رسانهای، فضای مجازی و همچنین اقوام، مذاهب و فرهنگ بومی در صدر اولویتها قرار دارند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی درباره اقدامات انجامشده در این حوزه افزود: آموزش مهارت و برگزاری کارگاههای آموزشی، فرهنگسازی رسانهای و تولید محتوا، فراهم کردن زیرساختهای فرهنگی و هنری، سیاستگذاری، حکمرانی و ارزیابی، توسعه اقتصاد و صنایع فرهنگی و حمایت از صنایع خلاق، اقدامات اجتماعی و حمایتی از جمله توانمندسازی اقدامات محلهمحور، توجه به زنان و اقشار آسیبپذیر و مسجدمحوری از مهمترین اقدامات در برشهای استانی به شمار میروند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان گزارش خود به نحوه پرداخت بودجه به استانها برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی اشاره کرد.
هشتصد و چهل و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با دبیری قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.