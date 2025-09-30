پخش زنده
«وینسکی و پودر نامرئی» در راه شبکه دو سیما و مجموعه مستند «مردم عادی» روایت شهید امیر علی امینی تکواندوکار نوجوان در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی از شبکه مستند روی آنتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «وینسکی و پودر نامرئی» با گویندگی ۱۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه ماجراجویی، کمدی و خانوادگی محصول فنلاند در سال ۲۰۲۱ قرار است از شبکه دو سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی امیر حکیمی و صدابردار آن حسین حسنی فر است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، دانیال الیاسی، ارسلان جولایی، محمدرضا حسینیان، لادن سلطان پناه، داود شعبانی نصر، فاطمه شعشعانی، پریا شفیعیان، سحر صحامیان، اکبر منانی، اسفندیار مهرتاش، حسین نورعلی و امیر حکیمی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره وینسکی پسر بچهای است که با گردی که از یک پروفسور میگیرد میتواند خود را نامرئی کند و هم جلوی دزدی در شهر را میگیرد و هم از ازدواج با مردی فریبکار جلوگیری میکند.
مستند «مردم عادی»
قسمت چهارم مجموعه مستند «مردم عادی» روایتگر شهید امیرعلی امینی، شهید ۱۲ ساله ورزشکار در دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ امشب ساعت ۱۹ بروی آنتن شبکه مستند میرود.
مجموعه مستند «مردم عادی» روایتهایی از شهیدان مجتبی ملکی (شهید امدادگر)، مرضیه عسگری (شهید پزشک)، احسان ذاکری (شهید رسانه)، یاسمین باکویی (شهید دانشجو) و امیرعلی امینی (شهید ورزشکار) را به شکلی متفاوت ارائه میدهد.
این مجموعه مستند به کارگردانی احمد کشاورز و تهیه کنندگی هادی خدادی از شنبه ۵ مهر تا چهارشنبه ۹ مهر هر شب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش میشود.
تکرار این مجموعه ساعت ۱۳ روز بعد است.