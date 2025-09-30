به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر منابع آب ساری و میاندورود از رفع تصرف ۴ هزار مترمربع زمین تصرف شده در بستر رودخانه تجن در محدوده فرح‌آباد خبر داد.

مهدی جعفری گفت: عرصه چهار هزار مترمربعی رفع تصرف شده از بستر رودخانه تجن در پایاب این رودخانه در فرح‌آباد واقع شده و به دلیل تکرار تخلف توسط فرد متصرف برای سومین بار در ۲ سال اخیر رفع تصرف شده است.

وی افزود: در ۲ سال گذشته طبق مقررات و ضوابط ۲ بار رفع تصرف این زمین انجام شده بود. اما فرد متخلف باز هم با دیوارسازی اقدام به تصرف زمین کرد که این موضوع با طرح شکایت در مراجع قضایی و نظارتی مطرح شده و با دستور قضایی برای سومین بار، این زمین آزادسازی شد.

مدیر منابع آب ساری و میاندورود خاطرنشان کرد: برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. به منظور پیشگیری از تکرار تخلف نیز اقدامات لازم برای دریافت سند مالکیت این محدوده به نام شرکت آب منطقه‌ای مازندران به نمایندگی از وزارت نیرو در حال انجام است.

جعفری گفت: صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی به طور مستمر در دستور کار مدیریت منابع آب شهرستان‌ها و شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد و همکاران ما برای حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها و محوطه‌های پیرامونی سازه‌ها و تاسیسات آبی در مقابل سودجویان قاطعانه طبق قانون عمل می‌کنند که در این راستا از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰۰ مترمربع از تصرفات بستر رودخانه‌ها در سطح شهرستان آزادسازی شده است.

وی افزود: از همه شهروندان درخواست می‌شود که در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و سواحل، حفر چاه‌های غیرمجاز یا تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و محوطه سازه‌ها و تاسیسات آبی موضوع را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.