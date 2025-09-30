پخش زنده
امروز: -
شمشیربازی استان همدان، پس از چند سال وقفه، دوباره با استعدادیابی و پرورش نونهالان، به مسیر قهرمان پروری برگشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بازگشت قهرمانان نونهالان شمشیرباز استان همدان، با درخششی مثال زدنی در رقابتهای کشوری، طلسم سالها رکود را شکسته و قلههای افتخار را فتح کردند.
استان همدان، با پیشینهای درخشان در رشته المپیکی شمشیربازی، شاهد رویش دوباره استعدادهای طلایی است.
در آخرین دوره رقابتهای کشوری نونهالان، شمشیربازان همدانی با نمایشی کمنظیر و کسب یک نشان طلا در بخش دختران و ۲ نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز در بخش پسران، در مجموع سکوی سوم کشور را در رقابت با استانهایی که ورزشکاران بیشتری در مسابقات داشتند، فتح کردند.
این موفقیت، که پس از چندین سال وقفه به دست آمده، نویدبخش احیای مجدد مکتب قدرتمند شمشیربازی همدان است و چشماندازی روشن را برای حضور این نونهالان در عرصههای بینالمللی و حتی المپیک ترسیم میکند.
مهمترین مشکلات شمشیربازان همدانی، نبود سالن مناسب و مجهز و نبود حامی مالی است.
این نونهالان قهرمان، این روزها برای شرکت در المپیاد استعدادهای برتر کشور که اواخر مهر و اوایل آبان به میزبانی یزد برگزار خواهد شد، آماده میشوند.