آموزگار آبادانی با استفاده از روش های تلفیقی جالب به دانش آموزان آموزش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سارا بارتکوب معلمی که حدود سه دهه از زندگی خود را با آموزش تعلم و تربیت به فرزندان ایران گذرانده است.
او با استفاده از روش تلفیقی شعر، کاردستی و نمایش حروف الفبا را به دانش آموزان آموزش میدهد.
روشی که دانش آموزان کلاس اولی به خوبی آموزش را به خاطر می سپارند.
روزهای پایانی شهریور کلاس را با تمام شوق و ذوق و هنرش برای میزبانی از لبخند دانش آموزانش آماده میکرد.
همین دانش آموزانی که مسیر آموزش علم و دانش را سرکلاس خانم بارتکوب آغاز کردند.
او نمونهای از یک معلم فداکار است که تعلیم و تربیت آینده سازان این مرز و بوم رو مرهون عشق و محبتشان هستیم.
حدود ۶۰ هزار دانشآموز در ۳۰۰ مدرسه در آبادان امسال مشغول به تحصیل شدند که سه هزار و ۹۴۲ معلم و کادر آموزشی وظیفه تعلیم و تربیت آنان را بر عهده دارند.