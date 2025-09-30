به مناسبت روز آتش نشانی از نردبان ۴۲ متری و تجهیزات و فناوری‌های مدرن آتش‌نشانی فردیس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ به مناسبت روز آتش‌نشان، آیین رونمایی از نردبان ۴۲ متری آتش‌نشانی شهرستان فردیس با حضور مسئولان و جمعی از آتش‌نشانان در این شهرستان برگزار شد. این دستگاه پیشرفته به عنوان یکی از مهم‌ترین تجهیزات جدید آتش‌نشانی در فردیس به تجهیزات این سازمان اضافه شد.

همچنین نمایشگاهی از تجهیزات مدرن و فرآوری‌های به روز آتش‌نشانی نیز برگزار شد که در آن، آتش‌نشانان با آخرین دستاورد‌های این حوزه آشنا شدند. این نمایشگاه فرصتی بود تا عموم مردم نیز از نزدیک با تجهیزات نوین و تکنولوژی‌های به روز استفاده شده در عملیات‌های آتش‌نشانی آشنا شوند.

در پایان مراسم، از ۱۵ آتش‌نشان برتر شهرستان فردیس که در طول سال‌های گذشته عملکرد برجسته‌ای از خود نشان داده‌اند، تقدیر به عمل آمد. این آتش‌نشانان با فداکاری و ایثار خود در مواقع بحرانی، به حفظ امنیت و سلامت جامعه کمک کرده‌اند.