به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ مرتضی احدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قتل مردی ۷۲ ساله در شهرستان آستارا، ماموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات، موفق شدند متهمان ۴۹ و ۵۲ ساله را شناسایی و با حکم قضایی در مخفیگاهشان در این شهرستان دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه یک قبضه سلاح گرم و یک قوطی افشانه دفاع شخصی از مخفیگاه این متهمان کشف شد، افزود: مجرمان علت ارتکاب قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا گفت: متهمان با تشکیل پرونده، به مراجع قضائی تحویل داده شدند.