مجموعه داستان «آقای دیوانه» نوشته مهدی زارع (م. آرام) با محوریت داستانهای اجتماعی و مذهبی در فضای روستایی، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه شامل ۱۶ داستان کوتاه با درونمایه مذهبی و انقلابی است که عمدتاً در فضای روستایی روایت میشوند و با فرهنگ رضوی پیوند دارند. بسیاری از داستانهای این کتاب موفق به کسب جوایز ملی، منطقهای و استانی شدهاند.
عناوین برخی داستانهای این مجموعه شامل «عطر صنوبر زیر تازیانه سوز»، «پنجتیر روسی»، «سنگچال»، «دو ایستگاه تا مدرسه» و «میعاد در خواجو» است.
مهدی زارع از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در حوزه داستاننویسی و مطبوعات آغاز کرده و تاکنون ۱۸ اثر در زمینههای رمان، مجموعه داستان، تاریخ و روانشناسی منتشر کرده است. از جمله آثار او میتوان به «نسکافه با عطر کاهگل»، «چهل دخترون»، «تا اطلاع سامَوی» و «رؤیای چِگوارا در قلب من میروید» اشاره کرد.
بخشی از متن کتاب:
«حس غریب تشدید میشود. راحت نیستم. احساسم مثل آن شبِ کذایی است که قرار بود فردایش گوسفند را قربانی کنیم. منتظر بودم که هرچند چشمهای من همیشه تاریک، ولی چشمهای زمین روشن شود. بله، درست همین حال را داشتم. مسخ شده بودم. شبیه یک حیوان زبانبسته که میداند میخواهد رستاخیز بشود، اما نمیتواند داد بزند و عالم و آدم را باخبر کند. شاید هم تردید داشتم. تااینکه نیمههای شب، از صدای هراسان ننه و همسایهها، از خواب پریدم. دستکِشان رفتم دَم دَرِ خانه و منتظر ماندم. صدای اهالی، میان شلیک گلولهها، گنگ و نامحسوس میآمد.
ننه که به خانه برگشت، داشت گریه میکرد. پرسیدم:
- چی شده؟
گفت:
- لایق نیستیم، لایق ضمانت!
دزد به آبادی زده بود. گوسفند ما هم با باقی گله از خانه چوپان دِه غیب شده بود».
انتشارات سوره مهر این مجموعه را در ۲۰۴ صفحه و با قیمت ۲۸۵ هزار تومان منتشر کرده است.