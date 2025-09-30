مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات اجرایی احداث سوله شن و نمک راهدارخانه مرکزی بویراحمد با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو افزود: این سوله در زمینی به مساحت ۹۶۰ مترمربع و در قالب فاز نخست احداث می‌شود و با تکمیل آن بخش عمده‌ای از نیازهای انبارداری شن و نمک برای خدمات زمستانی و نگهداری راه‌ها در مرکز استان تأمین خواهد شد.

مدیرکل راهداری استان ادامه داد: این پروژه با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی در زمان بارش‌های زمستانی، افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان خدمت‌رسانی و پشتیبانی بهتر از راهدارخانه‌ها در حال اجراست.

پیمانجو بیان کرد: اجرای پروژه مذکور زیر نظر معاونت فنی و راه‌های روستایی استان و با نظارت اداره فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی انجام می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع، تلاش خواهد شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت انبارداری و تجهیزات راهداری، نقش مؤثری در مدیریت بحران‌های جاده‌ای در فصول سرد سال خواهد داشت.