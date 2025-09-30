به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۰۰۲ نفر از مراجعان در دیدار‌های مردمی روزهای سه شنبه هر هفته مدیران قضایی استان البرز رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اصحاب پرونده می‌توانند با مراجعه به دفاتر مدیران قضایی درخواست خود را طرح کنند؛ همچنین از طریق «سامانه سامع» امکان اخذ نوبت برای مراجعان مقدور است.

وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: اختلافات ملکی و اسناد عادی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چک، تسریع در رسیدگی، اعسار، خسارت، اختلافات خانوادگی و مهریه از عمده‌ترین موضوعات مطرح شده بود.

تبعات سنگین عدم آگاهی به مسئولیت‌های قانونی چک



یکی از مراجعان در دیدار مردمی امروز، خانمی بود که ادعا داشت چند سال پیش به واسطه بدهی همسرش، چک صادرشده از سوی شخص دیگر را با تقاضای طلبکار به عنوان ظهرنویس امضا می‌کند و در ادامه طلبکار چک دیگری را بابت تضمین وصول چک اول از همسرش مطالبه می‌کند که چک دوم را هم به عنوان ظهرنویس امضا کرده و به فرد طلبکار تحویل می‌دهند؛ در ادامه با توجه به عدم پرداخت چک اول با دادخواست طلبکار که دارنده هر دو فقره چک بود؛ به عنوان ظهرنویس به پرداخت هر دو فقره چک محکوم شده و به این دلیل هم اکنون منزل خود را فروخته و بابت چک پرداخت کرده‌اند.

وی در ادامه با این ادعا که وی و همسرش از برگشت خوردن چک نخست اطلاع نداشته‌اند و از آنجایی که چک نخست را به همراه اصل و مبلغ تاخیر تادیه پرداخته‌اند نباید دادگاه بابت چک دوم آن‌ها را محکوم می‌کرد از رئیس کل دادگستری استان درخواست ورود را داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اخذ توضیحاتی در خصوص جزئیات واگذاری چک و نحوه محکومیت در دادگاه بیان کرد: در خصوص محکومیت به پرداخت وجه چک و تاخیر تادیه آن باید توجه داشت که صادرکننده و ظهرنویس چک در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و باید در سررسید چک وجه آن را در حساب بانکی مربوطه تامین کنند و عدم پرداخت وجه از سوی صادرکننده نافی مسئولیت ظهرنویس نیست.





وی در خصوص محکومیت بابت پرداخت وجه چک دوم نیز تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که شهروندان به دلیل عدم آگاهی با مباحث حقوقی، گاهی تعهداتی اضافه و غیرضرور می‌پذیرند که نسبت به تبعات بعدی آن آگاهی ندارند؛ رای صادره دادگاه در خصوص چک دوم نیز صحیح است برای اینکه این چک بابت تضمین عدم وصول چک اول اخذ شده است و از آنجایی که به تعهد خود عمل نکردند و چک اول پاس نشده است دارنده چک، این اختیار را داشته که چک دوم را هم به اجرا بگذارد و مطالبه کند که این کار را انجام داده است.