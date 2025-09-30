پخش زنده
معاون امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به خروج بیرویه منابع آبی از استان از خروج سالانه افزون بر یک میلیارد مترمکعب آب از رودخانههای مرزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «رضا دارابی» معاون امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به خروج بیرویه منابع آبی از استان اظهار داشت: رودخانههایی مانند برتش، سیاهگل و گاوی بدون هیچگونه بهرهبرداری از استان و کشور خارج میشوند، با کاهش چشمههای سطحی، سالانه بیش از یک میلیارد مترمکعب آب از استان خارج میشود.
وی از شرکت آب منطقهای استان خواست تا اقدام فوری برای بررسی و تدوین طرح جامع استفاده حداکثری از منابع آب انجام دهد و افزود: نتایج مطالعات باید به معاونت عمرانی استانداری ارسال شود تا در تصمیمگیریهای کلان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون عمرانی استانداری ایلام همچنین بر چالشهای شبکه توزیع آب شرب شهر ایلام تأکید کرد و خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی شرکت آبفا استان شد.
دارابی تصریح کرد: نقشه جدید زونبندی شبکه آب شهر ایلام در قالب ۱۰ زون تا افق ۱۴۲۵ طراحی شده و موضوعاتی مانند هدررفت آب، ساخت مخازن برای مساکن ملی و عبور عرضی خطوط انتقال باید در آن لحاظ شود.
وی در ادامه به وضعیت سیلبندهای استان اشاره کرد و یادآور شد: استان حدود ۴۰ کیلومتر سیلبند دارد که بخش قابل توجهی از آن فرسوده و غیر استاندارد است. سیلبند هسته مرکزی شهر ایلام نیز نیازمند بازسازی فوری است.
معاون عمرانی استاندار تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان باید گزارشی تفصیلی از اقدامات، چالشها، برنامهها و نیازمندیهای اجرای عملیات رفع تنش آبی در سطح شهرستانها و روستاها ارائه دهد تا مسیر مدیریت پایدار منابع آب در استان مؤثرتر شود.