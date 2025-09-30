به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در بازدید از مجتمع فولاد مبارکه گفت: گزارشی که امروز از عملکرد این مجتمع صنعتی بزرگ به ما ارائه شد، نشان‌دهنده اجرای فرایند الگوی حکمرانی از «سنگ تا رنگ» بود.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه افزود: دراین گزارش ارائه شده ابعاد و مؤلفه‌های مختلف برای حکمرانی صنعت فولاد رعایت شده است؛ فولاد مبارکه باوجود تحمل تحریم‌ها و فشار‌های ظالمانه اقتصادی، با افزایش قیمت انرژی نیز مواجه بوده، اما با یک مدیریت حکیمانه توانسته بر این مشکلات غلبه کند و اجازه ندهد که به روند تولید خدشه‌ای وارد شود.

وی گفت: فولاد صنعتی است که نیاز دیگر صنایع کشور همچون خودروسازی و لوازم خانگی را برطرف می‌کند و اگر این صنعت آسیب ببیند، ده‌ها و بلکه صد‌ها صنعت دیگر کشور نیز دچار آسیب خواهند شد؛ بنابراین حکمرانان کلان کشور باید به این صنعت توجه ویژه‌ای داشته باشند و حتی اگر بتوانند بخشی از قیمت انرژی را کاهش دهند، منفعت آن محدود به صنعتی مثل فولاد مبارکه نیست و به تمام جامعه خواهد رسید.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی افزود:زمانی که قرار است برای افزایش قیمت انرژی صنایع تصمیمی اتخاذ شود، نباید داخلی و شعبه‌ای باشد بلکه باید با نگاه حکمرانی تصمیم‌سازی شود تا به صنایعی همچون فولاد مبارکه آسیبی وارد نشود. با توجه به دغدغه‌ای که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تدوین سند دانش‌بنیان صنعت فولاد داریم، امیدوارم بتوانیم با حمایت از صنعت فولاد کشور که باوجود ایجاد ارزش افزوده، اقتصاد چرخشی و فعالیت‌های دیجیتالی را محقق می‌کند، رشد قابل توجهی داشته باشد و بتواند خدمات بیشتری برای کشور به ارمغان آورد.