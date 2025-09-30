به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه ۴۸ بازیکن مطرح فوتبال آمده است: ورزش در برابر ظلم بی‌طرف نبوده و سکوت به معنای اعتراف به این مساله است که زندگی برخی ارزشمندتر از زندگی دیگران است و ما معتقد به اصولی واحد برای همه ملت‌ها و کشور‌ها هستیم و آن اجرای عدالت به دور از استاندارد‌های دوگانه است.

این بیانیه می‌افزاید: اکثریت امضا کنندگان این بیانیه که بازیکنان حرفه‌ای فوتبال هستند تاکید دارند که (رژیم) اسرائیل قوانین بشر دوستانه جهانی را نقض می‌کند و با اصول احترام، امنیت و صلح ورزشی مخالف است.

آنها در پایان این بیانیه تاکید کردند: ما صدای متحد ورزشکاران حرفه‌ای از سراسر جهان هستیم و برای عدالت، برابری و انسانیت در ورزش ایستاده‌ایم.