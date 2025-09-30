به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی رقابت‌های تنیس آزاد ۵۰۰ امتیازی ژاپن، کارلوس آلکاراس مرد اول تنیس جهان از اسپانیا، در ۲ ست متوالی و با نتایج مشابه ۶ بر ۴ از سد تیلور فریتس آمریکایی گذشت و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

آلکاراس با کسب عنوان قهرمانی این مسابقات، برای هشتمین مرتبه به عنوان قهرمانی مسابقات فصل و همچنین به بیست و چهارمین عنوان قهرمانی مسابقات تنیس دست یافت.

آلکاراس در این رقابت‌ها پیش از رسیدن به فینال به ترتیب برابر سباستین بائز، زیزو برگز، برندون ناکاشیما و کسپر رود صاحب برتری شده بود. او در این مسابقات فقط یک ست را به کسپر رود واگذار کرد.