به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم، سعیدی‌فر رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی جشنواره روشنا را رویدادی مهم با چشم‌انداز بومی، ملی، مذهبی و تاریخی دانست و گفت: این جشنواره گامی جدی در تحقق اهداف فرهنگی است و همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در این زمینه ستودنی است. توجه به مخاطب و نگاه عادلانه به تئاتر شهرستان‌ها از اولویت‌های ما بود و امیدواریم جشنواره روشنا در سطح منطقه‌ای و ملی نیز تداوم یابد.

همچنین محمدجواد شاه‌مرادی، مدیر مرکز هنر‌های نمایشی معاونت راهبری حوزه هنری انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه هنر در انتقال اندیشه و گفتمان اظهار کرد: زبان هنر حلقه ارتباطی میان جامعه و اندیشه است. امروز دایره موضوعات هنری گسترده‌تر شده و هنرمندان می‌توانند به‌ویژه در حوزه زیست‌بوم با نگاهی تازه، روایت‌های ناگفته را ارائه کنند.

در ادامه مراسم، مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش تئاتر در بازتاب مسائل اجتماعی گفت: تئاتر هنری است که دغدغه‌های جامعه را به شکلی هنری و حسی بیان می‌کند و نقشی اساسی در ایجاد همدلی، انسجام قومی و ملی و شکل‌گیری فرهنگ و هویت ایفا دارد. توسعه پایدار در حوزه‌های مختلف نیز در گرو توسعه فرهنگی است.

نخستین جشنواره تئاتر روشنا با حضور گروه‌های نمایشی از شهرستان‌های مختلف برگزار شد و در پایان، از آثار و هنرمندان برگزیده این رویداد فرهنگی تجلیل به عمل آمد.