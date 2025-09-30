پخش زنده
با رای کمیسیون اعتبار بخشی وزارت بهداشت: تعداد مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ۱۲ مرکز افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ارتقای ۷ بیمارستان دانشگاهی سطح استان به مرکز آموزشی درمانی خبر داد.
دکتر میثاق شفیع زاد با بیان اینکه بر اساس اعلام کمیسیون ملی اعتبار بخشی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، بیمارستان خاتم الانبیاء بهشهر، بیمارستانهای امام علی (ع)، هفده شهریور، امام رضا (ع) و امام خمینی (ره) آمل و بیمارستانهای شهید رجایی تنکابن و امام سجاد (ع) رامسر به مرکز آموزشی و درمانی ارتقاء یافتند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیمارستانهای امام خمینی (ره)، فاطمه الزهرا (س)، زارع و بوعلی سینا ساری به همراه بیمارستان رازی قائم شهر، پیش از این به عنوان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه محسوب میشدند، افزود: با افزایش تعداد مراکز آموزشی درمانی مازندران به ۱۲ مرکز، ظرفیت تختهای آموزشی دانشگاه از ۱۶۰۵ تخت مصوب به ۳۰۳۵ تخت رسید.
دکتر شفیع زاد با تاکید بر اینکه این تحول ارزشمند، زمینهای برای گسترش و توسعه زیرساختهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و دستیابی به استانداردهای علمی بالاتر را برای دانشگاه علوم پزشکی مازندران فراهم ساخته است، از تلاشهای ارزشمند اعضای هیأت علمی، مدیران، کارشناسان حوزه آموزشی ستاد و مراکز درمانی و همچنین مسئولان کارگروه اعتبار بخشی دانشگاه در فراهم ساختن زمینههای تحقق این موفقیت قدردانی کرد.