ساکنان شهرک رضوی (گردو) اراک از نقض حریم شهروندی و آرامش محله به علت انجام مهارت‌های رانندگی در معابر انتقاد دارند.

تبدیل شدن شهرک رضوی (گردو) اراک به محلی برای نمایش مهارت‌های رانندگی

تبدیل شدن شهرک رضوی (گردو) اراک به محلی برای نمایش مهارت‌های رانندگی

ارسال تصاویر به شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته این هفته، چند موضوع از نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است:

یکسان بودن برخی معابر شهرک قائم پیش از آسفالت شدن و پس از انجام عملیات آسفالت؛

مسقف نبودن پل عابرپیاده مقابل شهرک کوثر و خطرآفرین بودن تردد از آن در فصل بارندگی؛

رهاشدن مسکن ۴۱۶ واحدی شهر جدید امیرکبیر؛

و تبدیل شدن شهرک رضوی (گردو) اراک به محلی برای انجام آزمایش مهارت‌های رانندگی.

شما شهروندان گرامی، می‌توانید با نگاه دقیق و دغدغه‌مند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.

برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید.

تصاویر و ویدئو‌های خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.