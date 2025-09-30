به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم که با حضور هنرمندان عرصه هنر تئاتر آذربایجان غربی و تنی چند از مسئولان فرهنگی و هنری استان برگزار شد، هیئت داوران این دوره از جشنواره روشنا در بخش کارگردانی بدون معرفی رتبه نخست رتبه‌های دوم و سوم این بخش را به ترتیب به «حجت قاسم نژاد افشار» از شهرستان تکاب و «اکبر سبیلان» از ارومیه اختصاص دادند.

بر همین اساس در بخش نمایشنامه نویسی هم بدون معرفی رتبه اول «بهرنگ منتخبی» از ارومیه و «حجت قاسم نژاد افشار» از شهرستان تکاب به ترتیب حائز دریافت جوایز رتبه‌های دوم و سوم شده و «لیلا روغنگیر و شهریار نیریز نقدهی» هم با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش بازیگری مرد نخستین جشنواره استانی تئاتر روشنا نیز «رضا فلاحتی» از ارومیه مقام اول، «هادی نقودی» از تکاب مقام دوم و «شهرام خلیلی» از نقده مقام سوم را به دست آوردند و «عطا قاسملو» از شهرستان خوی نیز در این بخش مورد تقدیر قرار گرفت.

در همین راستا «اثمر نوری» از شهرستان ماکو به همراه «مژگان گلدوست» از شهرستان نقده به ترتیب حائز دریافت رتبه‌های دوم و سوم بخش بازیگری زن این دوره از جشنواره شدند و داوران جشنواره برای رتبه نخست این بخش هیچ هنرمندی را معرفی نکردند.

در بخش‌های طراحی صحنه نیز «حمید حقی» از تکاب، طراحی نور «سریه نجفی» از تکاب به همراه «وحید خداپرست» از ارومیه، طراحی لباس «یوسفعلی دریادل» از شهرستان خوی و طراحی پوستر و بروشور «ابراهیم حصاری» از شهرستان نقده مورد تقدیر قرار گرفتند.

نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا» با بازخوانی ۲۰ عنوان نمایشنامه از زمستان سال گذشته در ارومیه آغاز شد که در مرحله نهایی این جشنواره پنج عنوان نمایش به نام‌هایط «پل آهنی، روز نرگس، خر پشتی، خان و چند قدم با من بیا» جواز اجرا در شهر‌های خوی، ماکو، ارومیه نقده و تکاب را در شهریور ماه سال جاری کسب کرده و بر روی صحنه اجرا رفتند.