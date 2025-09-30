به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسمی با حضور سید‌حسن حسینی معاون استاندار و فرماندار مشهد مقدس، همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، اقامتگاه بومگردی دره خورشید در روستای رباط سفید افتتاح شد.

فرماندار مشهد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هفته گردشگری و ادای احترام به قهرمان جبهه مقاومت، دبیرکل پیشین حزب الله لبنان شهید سیدحسن نصرالله گفت: تمامی مولفه‌های توسعه در این روستا فراهم است و در کنار آثار باستانی بی‌نظیر در رباط سفید، امروز این بومگردی فاخر به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه امیدواریم برای توسعه شهر امام مهربانی‌ها بتوانیم گام‌های موثری برداریم، افزود: به عنوان فرماندار مشهد مقدس باید گفت، هرگونه توسعه و خدمت به مردم عزیز یک مدال افتخار برای ما تلقی می‌شود.

در مجموعه «بومگردی دره خورشید» تعداد دو اقامتگاه تابستانه با هزینه ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته شده و هم‌اکنون ساخت چهار اقامتگاه تابستانه دیگر در این بومگردی پیش بینی شده است.