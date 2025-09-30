استاندار البرز در برنامه‌های هفتگی خود برای رسیدگی به مسائل و مطالبات مردمی در دیدار مردمی روز سه شنبه هر هفته به صورت چهره به چهره با جمعی از شهروندان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مجتبی عبداللهی روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در این نشست که با هدف تسریع در حل مشکلات مردم و کاهش مراجعات اداری برگزار شد، ضمن شنیدن مستقیم دغدغه‌های مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات آنان به مدیران دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط نزدیک با مردم از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، اظهار داشت: رسیدگی بی‌واسطه به درخواست‌های مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی خواهد شد.

به گفته مسئولان استانداری، دیدار‌های مردمی استاندار البرز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و مردم می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه ۱۱۱، درخواست خود را برای حضور در این جلسات ارائه دهند