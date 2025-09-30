به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فلاحتی گفت: حصار آل مظفر یا همان برج و باروی شهر تاریخی یزد با شماره ۹۵۶ به عنوان برج و باروی یزد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که ۴ هزار و ۷۰۰ متر طول و ۸۰ هکتار مساحت دارد.

وی افزود: این طرح شامل مقاوم سازی، حذف الحاقات و بازسازی سازه‌ای است که در ۱۱ نقطه و حدود ۲۵ متر آن مرمت و احیا می‌شود.

معاون میراث فرهنگی استان یزد اظهار داشت: طرح از محل اعتبار امانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تامین اعتبار شده است و مرحله نخست آن تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.