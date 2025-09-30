پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناور گفت: دانشجویان باید علاوه بر دانش تخصصی، مهارتهایی همچون حل مسئله، گفتوگو، زندگی و سواد رسانهای را کسب کنند تا بتوانند در مسیر پیشرفت کشور نقشی اثرگذار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه با اشاره به مفهوم «باسواد بودن» در فرهنگ عمومی گفت: «وقتی میگوییم فردی باسواد است، صرفاً منظورمان متخصص بودن در یک رشته نیست، بلکه این واژه معنایی وسیعتر دارد. ما یک فارغالتحصیل داریم که در یک رشته تحصیلات رسمی انجام داده و در بهترین حالت متخصص شده است؛ اما افراد باسواد کسانی هستند که علاوه بر تخصص، مهارتهای دیگری هم دارند؛ مانند مهارت حل مسئله، مهارت زندگی، مهارت گفتوگو و سواد رسانهای.»
وزیر علوم افزود: «مجموعه این ویژگیهاست که از یک فرد، انسانی باسواد میسازد. چنین فردی دارای تفکر نقاد است و هر چیزی را بهسادگی نمیپذیرد، بیدلیل باور نمیکند و بدون تأمل منتقل نمیسازد. چهبسا چنین فردی حتی تحصیلات رسمی نداشته باشد، اما باسواد باشد؛ بنابراین توصیه میکنم شما دانشجویان که تخصص و تحصیلات رسمی دارید، به تخصص بسنده نکنید و باسواد باشید؛ یعنی از دانش خود برای حل مسائل بهره ببرید.»
وی تأکید کرد: «متخصصی که تنها یک بُعد دارد، معمولاً توان حل مسئله ندارد. امروزه کسانی میتوانند مسائل را حل کنند که ترکیبی از دانشها و مهارتها را در اختیار داشته باشند. این افراد متفکر و نقادند، فرق علم و شبهعلم را تشخیص میدهند و اهل تحلیل هستند.»
سیمایی صراف با اشاره به آییننامه انتخاب «دانشجوی نمونه» گفت: «این آییننامه تا حد زیادی به ابعاد مختلف علمی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان توجه کرده و در نتیجه، فردی که برگزیده میشود، حاصل ارزیابی جامع از این شاخصهاست.»
وزیر علوم ابراز امیدواری کرد بتوانیم علاوه بر ظرفیتهای قانونی و تکالیف رسمی، بیش از آنچه در قوانین آمده برای حمایت از نخبگان عمل کنیم و زمینه رشد و تعالی بیشتر دانشجویان را فراهم آوریم. زیرا رشد شما، رشد کشور عزیزمان ایران را در پی خواهد داشت و به تعالی و پیشرفت این سرزمین منجر میشود.»