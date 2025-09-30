پخش زنده
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از دانشمندان و مراکز علمی فناوری و دانشگاهی به عنوان نقطه قوت و اتکای ایران یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در مراسم تجلیل از برگزیدگان سی و دومین جشنواره دانشجوی نمونه کشور گفت: کشور به واسطه تمدن و دانش چند هزار ساله به واسطه استعدادها و ظرفیتهای علمی شایستگی اینکه دوباره در دنیا بدرخشد را دارد.
وی افزود: کشوری که در بسیاری از زمینهها باید دانشجو به خارج کشور اعزام میکردیم، پس از انقلاب اسلامی ظرفیتها فراهم شده و امروز در پیشرفتهترین فنون و دانشها در همه حوزهها جزء پیشروان علمی دنیاست.
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها بیان کرد: سهم ما از تولید دانش از آخرین سال پیش از انقلاب ۰/۱ درصد بوده است و حالا ۲۰ برابر شده است و امروزه بین ۱.۹ و حدود ۲ درصد تولید دانش جهانی را دانشمندان ایرانی به خود اختصاص دادهاند.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی با بیان اینکه امروزه جزء صادکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستیم، گفت: در حال حاضر افرادی برای بهرهمند شدن از علم داشمندان و پزشکان ایرانی به کشور مسافرت میکنند، با وجود همه تحریمها و دشمنیهایی که نظام سلطه برای پرپا نخاستن پرچم ایران در طول دههها تلاش کردند ما پیشرفت کردیم.
وی تصریح کرد: جنگ اسرائیلی آمریکایی مدتهاست علیه ملت ایران در جریان است، اما ما افتخار میکنیم که دشمن موقعی که بخواهد نقاط قوت این کشور را هدف قرار دهد در کنار فرماندهان، دانشمندان و مراکز علمی ایران را هدف قرار میدهد و این موضوع به این معناست که این حوزه، نقطه قوت کشورمان است.
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: افتخار میکنیم که محصول علمی دانشمندان و پژوهشگران در کنار مدافعان قرار میگیرد و محصول آنها توانمندی دفاعی میشود که متجاوزان را تسلیم و آتشبس فرا میخواند. کسی قدرت، دانش و توانمندی را به ما هبه نخواهد کرد و هر چه به دست آمده به همت دانشمندان بوده و هر آنچه در آینده رقم میخورد نیز به همت شما رقم خواهد خورد.