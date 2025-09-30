ایلام در شاخص احساس امنیت رتبه اول کشور را کسب کرد
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: استان ایلام در نظرسنجی کشوری، رتبه نخست احساس امنیت را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان ایلام در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی کشوری، استان ایلام در شاخص احساس امنیت رتبه اول را به خود اختصاص داده است که بیانگر اعتماد عمومی به پلیس است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با پدیدههایی همچون مواد مخدر، اراذل و اوباش و تخلفات رانندگی افزود: انتقادات سازنده رسانهها را با جان و دل میپذیریم و تلاش خواهیم کرد خدمتگزار شایستهای برای مردم شریف استان ایلام باشیم.
سردار سلمانی در ادامه به دستاوردهای انتظامی استان اشاره کرد و گفت: کشف سریع جرائ خشن، از جمله دستگیری قاتل مسلح در کمتر از ۲۴ ساعت، نشاندهنده شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی همکاران انتظامی است.
فرمانده انتظامی استان ایلام همچنین با تبریک هفته دفاع مقدس و یادآوری رشادتهای بیش از سه هزار شهید استان ایلام و ۱۵۱ شهید انتظامی عنوان کرد: سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و عزت مردم ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستارم و از حضور اصحاب رسانه و حمایتهای آنان در انعکاس خدمات نیروی انتظامی صمیمانه تشکر میکنم.
وی با اشاره به نقش ویژه استان ایلام در دوران دفاع مقدس، این استان را بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب دژ مستحکم در برابر رژیم بعث عراق» توصیف کرد و افزود: در ایام اربعین حسینی، مردم استان ایلام بهویژه در مرز مهران با خدمترسانی خالصانه به زائران، نام نیکی از خود در کشور بهجا گذاشتند.