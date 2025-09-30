سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: طرح رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در نوار غزه را به حماس تحویل داده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز با آن موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری گفت: از پایبندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه تقدیر می‌کنیم، هدف ما پایان جنگ و گرسنگی در نوار غزه است.

وی ادامه داد: قطر و مصر طرح پایان جنگ را به جنبش حماس ارائه داد و این جنبش وعده داده که آن را بررسی کند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: از همان روز اول تلاش کردیم که به جنگ پایان دهیم، کمک‌ها وارد غزه و تنش‌ها متوقف شود. هیات مذاکره کننده حماس وعده داد که طرح آمریکا را بررسی کند. پاسخ به این طرح هنوز زود است. تلاش‌های قطر، مصر و ترکیه برای پایان جنگ غزه به طور دسته جمعی و هماهنگ روند خود را طی می‌کند.

الانصاری تاکید کرد: از همان روز اول تجاوز به قطر بر مساله عدم آسیب به خاک و حاکمیت کشورمان تمرکز کردیم. تمرکز اصلی ما این است که این تجاوز بار دیگر تکرار نشود. درخصوص عذرخواهی اسرائیل نیز اولویت ما حاکمیت کشور قطر و امنیت شهروندان و افراد مقیم در این کشور است.

وی اضافه کرد: حق قانونی قطر درخصوص حمله اسرائیل به دوحه محفوظ است. دوحه بر این مساله متکی است که ضمانت‌هایی مبنی بر عدم تکرار حمله اسرائیل به قطر ارائه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از سخنانش گفت: گام اول در طرح پایان جنگ، توافق میان دو طرف است. طبق چیزی که از سوی رئیس جمهور آمریکا شنیدیم، نتانیاهو با طرح ترامپ موافق است. رئیس اطلاعات مصر هم روز دوشنبه در نشست هیات حماس مشارکت داشت و ترکیه نیز امروز مشارکت خواهد کرد.

این درحالی است که ساعاتی پیش خبرگزاری سما به نقل از برخی منابع اعلام کرد: حماس و گروه‌های فلسطینی به دنبال موافقت با طرح ترامپ برای توقف جنگ غزه هستند و فردا (چهارشنبه) پاسخ خود را به این طرح به مسئولان مصری و قطری تحویل خواهند داد.