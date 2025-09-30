به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ همایش بخشداران استان گلستان با حضور سید صادق شیرنگی، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، در فرمانداری گنبدکاووس برگزار شد.

شیرنگی در این نشست، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور دانست و گفت: انتخابات نماد مردم‌سالاری است و بدون رقابت احزاب معنا ندارد.

وی با اشاره به برگزاری الکترونیکی انتخابات طبق قانون جدید، تأکید کرد: فرمانداران و بخشداران متولیان اصلی اجرای انتخابات هستند و باید با بی‌طرفی کامل، سلامت و اعتماد عمومی را تضمین کنند.

مدیرکل دفتر سیاسی انتخابات افزود: تعامل هیأت‌های اجرایی و نظارت، اعتمادسازی و مشارکت حداکثری را به‌دنبال خواهد داشت.