به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف بیش از ۱۶ تن برنج احتکار شده از یک انباری در اراک خبر داد.

سرهنگ احمدرضا چگنی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ذخیره سازی و نگهداری مقادیر قابل توجهی برنج توسط شخصی در یک انبار در شهرستان اراک، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام تحقیقات موفق به شناسایی محل ذخیره سازی شده و با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از انبار شناسایی شده ۱۶ تن و ۱۳۰ کیلوگرم برنج و ۳۴۰ کیلوگرم چای که به صورت غیرمجاز ذخیره شده بود را کشف کردند.

او با اشاره به اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش برنج کشف شده را بیش ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.



جانشین فرماندهی انتظامی استان خطاب به شهروندان، گفت: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالا‌های قاچاق، موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.