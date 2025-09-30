پخش زنده
طرح احداث خط ۶۳ کیلوولت تغذیه پست مهرآوران علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پایداری برق رسانی به مشترکین در محدوده صفائیه و مهرآوران را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجری طرح خط شرکت برق منطقهای یزد از پایان عملیات احداث خط ۶۳ کیلوولت به طول دو و نیم کیلومتر به منظور تغذیه پست سیار مهرآوران در فاز اول خبر دادند.
حمید اسدیپور گفت: این طرح با هدف تأمین برق پایدار مشترکین منطقه مهرآوران و صفائیه یزد و همچنین کاهش بار پستهای پربار دانشگاه و جنوب به اجرا رسید. با بهرهبرداری از این خط، در فاز اول پست سیار ۶۳ کیلوولت مهرآوران برق دار و موجب کاهش بار پستهای مجاور آن و امکان تأمین پایدار انرژی موردنیاز مشترکین در منطقه را خواهد داشت.
به گفته اسدی پور، اجرای این طرح علاوه بر پیشگیری از بروز خاموشیهای ناخواسته، موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه، حفاظت از تجهیزات پستهای پربار و افزایش عمر بهره برداری تجهیزات خواهد شد.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این خط، بار پستهای همجوار تعدیل شده و زیرساخت مناسبی برای تأمین انرژی مشترکین خانگی منطقه فراهم خواهد شد.
مجری طرح خط شرکت برق منطقهای یزد خاطرنشان ساخت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال به اجرا درآمد.