مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان گفت: گردوی جهانی تویسرکان بهزودی صاحب نشان تجاری اختصاصی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سجاد محمد اصغری افزود: ایجاد نشان ویژه تجاری برای محصولات باغی موجب افزایش اعتبار انحصاری آنها در بازار میشود و گردوی تویسرکان هم بهعنوان یک محصول ثبت شده در سازمان خوار و بار جهانی (فائو) باید از نشان تجاری اختصاصی برخوردار باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر از بیش از ۸۰۰۰ هکتار باغهای گردوی شهرستان تویسرکان بهصورت میانگین در هر سال بیش از ۲۰ هزار تن گردو تولید میشود که یک ظرفیت ممتاز باغی و در عین حال گردشگری، فرهنگی و حتی تاریخی و آیینی است.
محمد اصغری با اشاره به ارزش و قدمت کم نظیر درختان گردو در پیشینه تمدنی و تاریخی تویسرکان، یادآور شد: در برخی از اسناد قدیمی شاهد استفاده از درختان گردو به عنوان مهریه ازداوج هستیم که نشانگر جایگاه والای این محصول باغی به عنوان رزق معیشتی مردم از سوی خداوند متعال است.
وی با بیان اینکه اکنون بزرگترین نهالستان و زنجیره تولید کامل نهال گواهی شده گردوی غرب آسیا و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی گردو در تویسرکان فعال است و روند سرشاخهکاری و پیوندزنی درختان گردو با استفاده از این ظرفیتها انجام میشود، خاطرنشان کرد: نهالستان گردوی تویسرکان به مساحت ۱۴ هکتار واقع در روستای مراد آباد در هر سال بیش از ۱۰۰ هزار نهال پیوندی و یک میلیون چشمه پیوندک گردو تولید میکند.
وی با بیان اینکه در بخش صنایع تبدیلی گردو در تویسرکان، شاهد فعالیت شرکتی هستیم که از پوست چوبی محصول گردو، کربن فعال تولید میکند که در صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط با تصفیهخانهها کاربرد دارد، ادامه داد: همچنین شرکت دیگری در تویسرکان سالانه حدود ۵۰۰ دستگاه پوستگیر گردو تولید و به ۲۴ استان کشور صادر میکند.
مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان با اشاره به عواملی که باغهای گردوی شهرستان تویسرکان را تهدید میکند، متذکر شد: تداوم خشکسالی و کم آبی، برخی آفتها مانند کرم خراط و سرما زدگیهای نابهنگام از مهمترین این عوامل به شمار میروند.
محمد اصغری با بیان اینکه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی با حضور در باغهای گردوی تویسرکان بهصورت دقیق شرایط درختان را بررسی کردند که نتایج آن در آیندهای نزدیک به صورت رسمی اعلام میشود، تصریح کرد: در حال حاضر بستهبندی گردو در شهرستان تویسرکان بهصورت صنفی انجام میشود، نه بهصورت گسترده صنعتی و بیش از ۲۵۰ واحد صنفی علاوه بر ۷۰۰۰ بهرهبردار مستقیم، در امور مرتبط با مغز کردن، پوست کندن، خرید و فروش گردو در این شهرستان فعالیت دارند.
وی بیان کرد: توسعه صنایع جنبی و تبدیلی و فرآوری گردو از جمله موضوعات مهم و اثرگذاری است که باید با عزم فراگیر مسئولان مرتبط در سطح شهرستان تویسرکان به صورت گسترده و هدفمند توسعه یابد.