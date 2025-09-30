به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: کارشناسان حفظ کاربری اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور با اتخاذ برنامه‌ای مدوّن در تمامی زیر بخش‌های نظارتی، توانسته‌اند مجوز‌های تغییر کاربری را با استفاده از امکانات نظارتی، سامانه‌های صدور مجوز‌های تغییر کاربری، اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای مورد بررسی، رصد و پایش قرار دهند.

علی مبارکی افزود: این اداره در ۶ ماه نخست امسال ۷ مورد مجوز در حوزه فعالیت‌های کشاورزی و صنایع وابسته به مساحتی بیش از ۲۰ هکتار و ۴ مورد مجوز در حوزه غیر کشاورزی به مساحت تقریبی نیم هکتار صادره از کمیسیون تبصره یک ماده یک و ۲ مورد مجوز احیا و مرمت بنای قدیمی با ضوابط خاص را صادر نموده است.

وی ادامه داد: همچنین کارشناسان این اداره در این ۶ ماه توانستند با استفاده از بازدید‌های میدانی مستمر تعداد ۳۴ مورد از طرح‌های واگذاری را رصد و پایش کنند.