مسئولین برگزاری بازیهای آسیایی جوانان بحرین برنامه زمانبندی مسابقات فوتسال دختران نوجوان را مشخص کردند که بر اساس آن شاگردان شریف در نخستین دیدار به مصاف هنگ کنگ میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای آسیایی جوانان در رشته فوتسال دختران با حضور تیمهای بحرین، چین تایپه، چین، ایران و هنگ کنگ از اول تا هفتم آبان در منامه بحرین برگزار میشود و شاگردان شریف در اولین دیدار به مصاف تیم هنگ کنگ میروند.
برنامه مسابقات بازیهای آسیایی جوانان در بخش فوتسال دختران به شرح زیر است:
*پنجشنبه اول آبان
چین – چین تایپه / ساعت ۱۵
هنگ کنگ – ایران / ساعت ۱۷:۳۰
*جمعه دوم آبان
هنگ کنگ – چین / ساعت ۱۰
ایران – بحرین / ساعت ۱۲:۳۰
*شنبه ۳ آبان
چین تایپه - ایران / ساعت ۱۲:۳۰
بحرین – هنگ کنگ / ساعت ۱۶
*یکشنبه ۴ آبان
چین تایپه – هنگ کنگ / ساعت ۱۰
چین – بحرین / ساعت ۱۲:۳۰
*دوشنبه ۵ آبان
ایران – چین / ساعت ۱۶
بحرین – چین تایپه / ساعت ۱۸:۳۰
دیدار نیمه نهایی روز سه شنبه ۶ آبان و بازیهای رده بندی و فینال روز چهارشنبه ۷ آبان ماه برگزار میشود.