به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی‌های آسیایی جوانان در رشته فوتسال دختران با حضور تیم‌های بحرین، چین تایپه، چین، ایران و هنگ کنگ از اول تا هفتم آبان در منامه بحرین برگزار می‌شود و شاگردان شریف در اولین دیدار به مصاف تیم هنگ کنگ می‌روند.

برنامه مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان در بخش فوتسال دختران به شرح زیر است:

*پنجشنبه اول آبان

چین – چین تایپه / ساعت ۱۵

هنگ کنگ – ایران / ساعت ۱۷:۳۰

*جمعه دوم آبان

هنگ کنگ – چین / ساعت ۱۰

ایران – بحرین / ساعت ۱۲:۳۰

*شنبه ۳ آبان

چین تایپه - ایران / ساعت ۱۲:۳۰

بحرین – هنگ کنگ / ساعت ۱۶

*یکشنبه ۴ آبان

چین تایپه – هنگ کنگ / ساعت ۱۰

چین – بحرین / ساعت ۱۲:۳۰

*دوشنبه ۵ آبان

ایران – چین / ساعت ۱۶

بحرین – چین تایپه / ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی روز سه شنبه ۶ آبان و بازی‌های رده بندی و فینال روز چهارشنبه ۷ آبان ماه برگزار می‌شود.