به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا گفت:در‌پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه به عنف در سطح شهرستان آق قلا موضوع به صورت ویژه توسط پلیس آگاهی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ سعید مارزلو افزود : با تلاش های شبانه روزی ماموران سرقت های اتفاق افتاده موضوع به نتیجه رسید و پس از دستگیری سارقان ۲ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه موتور سیکلت از سارقان کشف و ضبط شدکه با هماهنگی های قضایی بعمل آمده اموال مکشوفه تحویل مالباختگان و‌ صاحبان آنها شد.

وی افزود : روند کشف سرقت و تحویل اموال در سطح شهرستان با شدت صورت خواهد پذیرفت و از شهروندان درخواست می شود تا اخبار و اطلاعات مربوط به سرقت را با پلیس در میان بگذارند.



