رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان گفت: کاشت گندم در شهرستان پارسیان از نیمه آبان ماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مسعود پلنگی افزود: امسال بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان به کشت گندم اختصاص دارد.
پلنگی افزود: چمران ۲ و شیرودی از جمله ارقامی هستند که در این شهرستان کشت میشوند.
وی با اشاره به پیشبینی برداشت ۳ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان، گفت: میانگین برداشت گندم از هر هکتار در این منطقه ۴ تن است.
رئیس جهاد کشاورزی پارسیان افزود: سیستم آبیاری در این مزارع به صورت قطرهای انجام میشود.
برداشت محصول گندم در مزارع شهرستان پارسیان معمولاً از اواخر اسفند آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.