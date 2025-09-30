به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،جمشید اسلامیان با اشاره به لایروبی ۲۱۸ کیلومتر از انهار این شهرستان گفت: این اقدام با هدف احیای نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی، بهبود آبرسانی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی شادگان انجام شده است.

وی بیان کرد: بهسازی و نوسازی این انهار که با استفاده از بیل‌های مکانیکی در سطح روستا‌های شهرستان صورت گرفت موجب بهبود در آبرسانی به نخلستان‌ها و افزایش بهره‌وری در مصرف آب خواهد شد.

اسلامیان لایروبی انهار را راهکاری برای آبیاری بهتر، افزایش سطح دبی آب، آبرسانی بهینه و در نهایت افزایش راندمان محصول برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: قرارگیری شادگان در انتهای حوضه آبریز رودخانه جراحی، موجب رشد علف‌های هرز و تشدید رسوب‌گذاری در انهار می‌شود و به همین دلیل، لایروبی انهار سنتی برای رفع این مشکل و تسهیل آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.

شهرستان شادگان از جمله مناطق مهم کشاورزی خوزستان به شمار می‌رود که زندگی اقتصادی مردم آن بر پایه کشاورزی استوار است.

از محصولات مهم این منطقه می‌توان به گندم، جو، شلتوک و صیفی‌جات اشاره کرد، بهره‌برداری از نخیلات نیز از دیگر فعالیت‌های مهم کشاورزی در این منطقه است.

وجود دو رودخانه کارون و جراحی و برخورداری از بیش از ۵۷ هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت، بر اهمیت این منطقه در بخش کشاورزی می‌افزاید