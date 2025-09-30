پخش زنده
فرمانده سپاه تنکابن: شهدا نماد ایثار و فداکاری ملت ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره شهدای سبزمیدان تنکابن در فضای معنوی و با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان محلی در مسجد جامع سبز میدان برگزار شد.
فرمانده سپاه تنکابن در این مراسم، به اهمیت یاد و نام شهدا و اقتدار ایران در جنگ دوازده روزه پرداخت.
سرهنگ حسین نژاد در سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای سبز میدان، گفت: شهدا نماد ایثار و فداکاری ملت ایران هستند و یادآور رشادتهای بینظیر مردمی است که در سختترین شرایط، از کشور و ارزشهای انقلاب دفاع کردند.
وی افزود: جنگ دوازده روزه که برخی آن را به عنوان یکی از مقاطع حساس تاریخ انقلاب میشناسند، نشان از اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران داشت که با وجود فشارهای سنگین، با اتحاد و همبستگی توانست پیروزیهای ارزشمندی کسب کند.
فرمانده سپاه تنکابن در پایان تأکید کرد که حفظ آرمانهای شهدا و تداوم راه آنان وظیفهای همگانی است و همه قشرهای جامعه باید با همدلی و همبستگی؛ امنیت و پیشرفت کشور را تضمین کنند.