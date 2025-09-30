به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمد آبشک از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۸۰ هزار و ۹۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سجاد شهباززاده از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۹ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون و ۱۲۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۸ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمدرضا غیبشاوی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۲۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت علی خماند از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۷ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.