فرماندار اسکو مطرح کرد؛
لزوم اجرای همزمان زیرساختها با پروژههای مسکن در فاز ۵ سهند
فرماندار اسکو بر لزوم اجرای همزمان زیرساختهای عمرانی با پروژههای مسکن نهضت ملی در فاز ۵ سهند تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد باقر آقایی در دیدار با مدیر کل فنی و امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی بر لزوم اجرای همزمان زیرساختهای عمرانی با پروژههای مسکن نهضت ملی در فاز ۵ سهند تاکید کرد و گفت:برای جلوگیری از مشکلات آتی ضروری است دستگاههای خدماترسان زیرساختهای لازم را بهموقع اجرا کنند.
وی با اشاره به محوریت شرکت عمران سهند در مدیریت پروژههای عمرانی این فاز بر عقد قراردادهای شفاف برای پیشگیری از ضرر متقاضیان تاکید نمود و افزود: تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان خسارت وارد میکند که این موضوع باید در متن قراردادها توسط شرکت عمران، مدیریت و نظارت شود.
فرماندار اسکو همچنین خواستار ارائه تعهدات و تضمینهای محکم از سوی دستگاههای خدماترسان شد و اعلام کرد: در صورت عدم ارائه تضمینهای لازم و قوی آغاز عملیات اجرایی فاز ۵ متوقف خواهد شد.
مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری آذربایجان شرقی بر ضرورت تدوین برنامه جامع اقدام مشترک جهت ایجاد و تکمیل زیرساختهای سهند تاکید کرد و افزود:با دستور مدیریت ارشد استان و معاون هماهنگی امور عمرانی مسائل زیربنایی و روبنایی سهند به صورت ویژه پیگیری و در شورای مسکن استان گزارش خواهد شد.
وی بزرگترین چالش شهرهای جدید را پیشی گرفتن اسکان جمعیت بر تامین زیرساختها دانست و افزود:بر اساس قانون ایجاد شهرهای جدید و قانون جهش تولید مسکن وزارت نیرو مکلف است زیرساختهای لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در اراضی واگذار شده به طرح نهضت ملی مسکن فراهم نماید.
بابک رضیمنش مدیرکل فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر ضرورت ارائه برنامه زمان بندی برای اجرای فاز ۵ تاکید کرد و گفت: دستگاههای خدماترسان مکلفند متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها نسبت به اجرای زیرساختهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات اقدام نمایند.
وی همچنین بر لزوم ارتقای ظرفیت مدول اول تصفیهخانه فعلی سهند تاکید نمود و گفت:تمهیدات لازم برای تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت ارتقای این تصفیهخانه اندیشیده شده تا امکان تصفیه ۵ مترمکعب فاضلاب اضافی نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه قریب به ۶۳ درصد طرح نهضت ملی مسکن استان در شهر جدید سهند به تعداد ۲۶ هزار و ۹۵۳ واحد در حال اجرا میباشد بر ضرورت احداث مدول دوم تصفیه خانه این شهر به عنوان یک اولویت اساسی تاکید کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت عمران شهر جدید سهند بایستی برنامه ریزی جدی جهت تامین منابع مالی و شروع عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه این شهر را در صدر برنامه کاری خود قرار دهند.
رضی منش افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان باید به نحوی برنامه ریزی نمایند تا همزمان با تکمیل مساکن احداث ساختمانهای روبنایی از جمله مدارس، فضاهای درمانی و سایر کاربریهای مورد نیاز شهر جدید سهند در دستور کار قرار گیرد.
وطنخواه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسکو، با انتقاد از جانمایی نامناسب فضای سبز در طرح تفصیلی شهر سهند گفت:متاسفانه برای تامین سرانه فضای سبز، این عرصهها در درهها و مکانهای غیرقابل دسترس جانمایی شدهاند که در آینده میتواند به معضلی زیستمحیطی برای شهر سهند تبدیل شود.