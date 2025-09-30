به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه شهرستان نقده در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس و تسلیت سالگرد شهادت شهید حسن نصرالله با اشاره به مقاومت هشت ساله ملت ایران دردوران دفاع مقدس افزود: تدابیر داهیانه امام (ره) و ولی امر مسلمین امام خامنه (مدظله العالی) باعث ایستادگی در دوران مختلف و تثبیت انقلاب اسلامی در برهه‌های خاص زمانی شده است.

سرهنگ زواربا اشاره به جنگ دوازده روزه تصریح کرد: نقطه اشتراک بین هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه آمیخته شدن خون قشر‌های مختلف شهیدان بهم و پشتیبانی مردم و اتحاد و انسجام ملی است که باعث ناامیدی دشمنان شده است.



در این مراسم حجت الاسلام موسی آقاجانی بعنوان سخنران اصلی این مراسم ضمن تسلیت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهدای هشت سال دفاع مقدس به تشریح علل و زمینه‌های نبرد ابدی جبهه حق و باطل و کفر و اسلام و توطئه‌های گوناگون جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم علیه نظام اسلامی پرداخت.

این جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس با اشاره به راه اندازی وحمایت از گروهک‌های تروریستی مختلف برای تجزیه ایران و براندازی نظام جمهوری اسلامی از سوی صدام و نتانیاهوی کودک کش گفت:، اما با وجود ولایت فقیه در ایران و رزمندگانی، چون سردار سلیمانی و سید حسن نصرالله و دیگر جان برکفان، دیوار بزرگی از ایمان در مقابل خود می‌بینند و دست به ترور می‌زنند غافل از اینکه اصل اتحاد و پشتیبانی مردم از نظام و جبهه مقاومت است که همیشه توطئه‌های آنان را خنثی کرده است و خواهد کرد.

پخش نماهنگ شهدای مقاومت و تجلیل از پیشکسوتان عرصه‌های جهاد و شهادت و یادگاران و ماندگاران هشت سال دفاع مقدس ازدیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود.