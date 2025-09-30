همه دستگاهها ملزم به اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده هستند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمدگفت: تمام دستگاهها و ارگانهای دولتی موظف شدهاند تا برای پیشبرد بهینه این طرح همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سید خدادوست موسوی در نشست شورای اجتماعی از آغاز طرح تحکیم بنیان خانواده با همکاری نهادهای مختلف در راستای ارائه آموزشهای لازم برای کنترل طلاق و ترویج ازدواج آسان در این استان خبر داد.
وی بدون اشاره به آمار دقیق طلاق و ازدواج در سطح استان، بر عزم جدی نهادها برای اجرای این طرح تأکید کرد با بیان اینکه بخش عمده این طرح بر ارائه آموزشها متمرکز است تصریح کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و نهادهای اجتماعی، آموزشهای لازم به خانوادهها و همچنین افراد آسیب دیده در این حوزه ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای کلیدی این آموزشها، در کنار اجرای رویکرد «تسهیلگری ازدواج» یا تسهیل و آسانسازی ازدواج و کنترل آسیبها اجتماعی از جمله طلاق است.
موسوی ادامه داد: این آموزشها تنها به جامعه عمومی محدود نمیشود و قرار است در سطح ادارات و سازمانهای دولتی نیز گسترش یابد.
وی افزود:کلاسهای آموزشی برای کارمندان دستگاههای اجرایی به منظور آگاهیبخشی به خانوادهها در سطح جامعه برگزار خواهد شد تا فرهنگ تحکیم خانواده در بین تمام اقشار تقویت شود.