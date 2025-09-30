به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، تا پنج روز آینده در ساعات اولیه روز، جوی پایدار بر استان حاکم است.

لیلا امینی ادامه داد: در مناطق مرکزی نیز غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد را بویژه در مناطق شرقی استان انتظار داریم که با گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات همراه است.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر، امروز گرم‌ترین نقطه استان است.