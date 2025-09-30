کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان دومین مهرواره شعر استانی در کوچه آفتاب (گرامیداشت یاد و خاطره استاد قیصر امین‌پور) را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فراخوان این مهرواره به همت واحد آفرینش‌های ادبی، در آستانه سالروز درگذشت مرحوم قیصر امین‌پور ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم استان برگزار می‌شود.

موضوعات این مهرواره شامل مقاومت و پایداری، ایثار، شهادت و نماز است. ارسال اثر در همه قالب‌های شعر بلامانع است.

علاقه‌مندان فرصت دارند آثار خود را تا ۳۰ مهرماه جاری به شماره ۰۹۱۰۶۰۰۶۰۲۵ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند. شرکت‌کنندگان لازم است مشخصات خود را ذیل اثر قید کنند.

یادآور می‌شود، اولین دوره این مهرواره آبان‌ماه سال گذشته در شهرستان گتوند برگزار شد.