پخش زنده
امروز: -
بلند قامتان تیم گلنور آماده حضوری قدرتمند در رقابتهای کشوری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم بسکتبال گلنور یکی از نمایندگان استان اصفهان در رقابتهای دسته برتر بسکتبال کشور خود را مهیای دیدار با حریفان میکند.
این تیم اصفهانی فصل گذشته در اولین حضور خود در رقابتهای دسته برتر بسکتبال، در جایگاه پنجم قرار گرفت و حالا در فصل جدید امیدوار است این مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.
در این بین حضور بازیکنان بومی، در کنار جوانان جویای نام میتواند نوید بخش روزهای خوب بسکتبال اصفهان در بالاترین سطح از رقابتهای کشوری باشد.
تیم گلنور اصفهان از ۳ هفته پیش تمرینات خود را آغاز کرده است.
بیست و هفتمین دوره رقابتهای بسکتبال دسته برتر باشگاههای کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.
تیم گلنور نماینده استان اصفهان در این رقابتها در نخستین دیدار خود روز پنجشنبه ۱۰ مهر میهمان طبیعت تهران است.