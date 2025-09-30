

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: مشارکت در مراقبت و نگهداری از قنوات و استخر‌های ذخیره آب قنوات از اولویت‌های جهاد کشاورزی شهرستان جوین است که با همکاری بهره‌برداران در دستور کار قرار دارد.

قاسم نیک‌پسند افزود: این استخر با حجم ۳۰۰ مترمکعب با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت مالکان، در حال ساخت است و تاکنون حدود ۳/۵ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی ادامه داد: نکات فنی لازم برای ایمن‌سازی استخر به نماینده مالکان ارائه شد و احداث این استخر نقش مؤثری در تأمین آب کشاورزی در منطقه خواهد داشت.