ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در قنات قیطاسآباد روستای برغمد جوین با مشارکت بهرهبرداران و اعتبارات دولتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: مشارکت در مراقبت و نگهداری از قنوات و استخرهای ذخیره آب قنوات از اولویتهای جهاد کشاورزی شهرستان جوین است که با همکاری بهرهبرداران در دستور کار قرار دارد.
قاسم نیکپسند افزود: این استخر با حجم ۳۰۰ مترمکعب با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت مالکان، در حال ساخت است و تاکنون حدود ۳/۵ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.
وی ادامه داد: نکات فنی لازم برای ایمنسازی استخر به نماینده مالکان ارائه شد و احداث این استخر نقش مؤثری در تأمین آب کشاورزی در منطقه خواهد داشت.