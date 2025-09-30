به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال بانوان از ساعت ۱۰ صبح امروز در زمین چمن شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در آغاز این جلسه، بازیکنان زیر نظر کادر فنی با انجام حرکات عمومی و گرم کردن بدن، خود را برای ورود به بخش‌های اصلی آماده کردند. سپس تمرینات مبتنی بر کار با توپ در قالب پاس‌کاری‌های کوتاه و ترکیبی، گردش توپ در فضا‌های محدود و حفظ مالکیت تیمی در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، بخش تاکتیکی تمرین با تاکید بر هماهنگی خطوط و اجرای برنامه‌های تیمی دنبال شد. بازیکنان در این بخش به شبیه‌سازی شرایط مسابقه و تمرین در موقعیت‌های مختلف پرداختند.

این تمرین حدود ۸۰ دقیقه به طول انجامید.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، در پایان تمرین درباره ارزیابی خود از اردو گفت: از شنبه ۵ مهر تمرینات را آغاز کردیم و در این اردو بیشتر تلاش ما بر جلوگیری از آسیب‌دیدگی بازیکنان و کار روی حفظ توپ بود. خوشبختانه بازیکنان با انگیزه بالا در تمرینات حاضر شدند و شرایط خوبی را پشت سر گذاشتند. بازیکنان پس از پایان اردو به باشگاه‌های خود بازمی‌گردند و اردوی جدید تیم ملی از ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود که به اردوی اعزام به هند متصل خواهد بود.